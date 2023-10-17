الاتحاد الأفريقي والإيقاد يعقدان اجتماعاً تشاورياً مع قوى سياسية ومدنية وأهلية لإنهاء الحرب

القاهرة: السوداني

عقد الاتحاد الأفريقي والإيقاد، بالقاهرة مساء أمس، الاجتماع التشاوري مع القوى السياسية والمدنية والأهلية، في إطار المساعي التي تبذلها الأطراف للتمهيد والتحضير لانطلاق العملية السياسية وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها في السودان.

وأوضحت القوى السياسية والمدنية والمجتمعية في بيان لها، أن النقاش والحوار كان صريحاً وشفّافاً، تناول الأخطاء التي صاحبت المبادرة الثلاثية والرباعية وفشلها، وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تكوين مظلة لآلية تضم الشركاء الإقليميين والدوليين (الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، جامعه الدول العربية والأمم المتحدة)، تتولّى قيادة جهود تسوية الأزمة السياسية وإنهاء الحرب لقفل الباب أمام أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني.

وأضاف البيان: أمّن الاجتماع على المبادئ الآتية لتشكل قاعدة للحوار بين كافة الأطراف السودانية:

١. أكّد الاجتماع على أنّ المدخل الصحيح لحل الأزمة يبدأ بوقف إطلاق النار مع الالتزام التام بتنفيذ التزامات الأطراف وفقاً لما تم التوقيع عليه في منبر جدة، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية كخطوة أساسية تسبق العملية السياسية.

٢. أكد الاجتماع أن يكون الحوار شاملاً دون إقصاءٍ أو عزلٍ لأحدٍ.

٣. اكد الاجتماع أن يكون الحوار سودانياً – سودانياً دون تدخل من أي أطراف خارجية.

٤. أن تتولى لجنة وطنية متوافق عليها مهام إدارة الحوار.

٥. ضرورة اتفاق الأطراف على مكان الحوار.

كما أكد المشاركون على أهمية تنظيم ورش تشاورية للأطراف السياسية والمدنية والأهلية لبلورة رؤيتها حول القضايا.