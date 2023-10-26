السُّعودية تُعلن ترحيبها باستئناف مُحادثات جدة بين الجيش والدعم السريع وتُؤكِّد دعمها لانتهاء الأزمة السُّودانيّة

متابعات: السوداني

أعلنت المملكة العربية السُّعودية، ترحيبها باستئناف المُحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السُّودانيّة وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من السُّعودية وأمريكا بالشراكة مع ممثل مشترك لكلٍّ من الاتحاد الأفريقي والإيقاد اليوم الخميس.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: “في هذا الإطار، تحث المملكة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد المُوقّـع من الطرفين في مدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023م”.

وأكّـدت المملكة، حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعمها لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها وصولاً إلى اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.