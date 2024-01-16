رسمياً.. طلال الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي

القاهرة: السوداني

أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، عن طلاقها من الفنان أحمد العوضي، على حسابها في انستجرام. في وقت أعلن العوضي الطلاق، عبر حسابه على فيس بوك.

وكان النجم أحمد العوضي احتفل منذ ساعات بعيد ميلاد ياسمين، حيث نشر صورة تجمعها، وعلق عليها: “كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح”.

وتزوجت ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذي شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذي يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة.