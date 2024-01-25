الرئيس السيسي: نبذل جهودنا لمنع توسيع الحرب ونتائج الأشهر الماضية أنهكت الجميع

القاهرة: السوداني

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنّه ليس في مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال، سواء ليبيا أو السودان أو غيرهما: (أديكم شفتوا النتائج بتبقى عاملة إزاي علينا كلنا.. وليس من مصلحة المنطقة إن تدخل في اقتتال، حيث إن نتائجها صعبة على الجميع).

وأضاف السيسي، في كلمة له باحتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية الـ72: “نحن بطبيعة الحال حريصين على أن نكون عامل لإطفاء الحرائق وليس إشعالها؛ لذلك نسعى دائما على عدم توسيع الحرب … ما حدث في الأربع أشهر الماضية أنهك الجميع وكانت قاسية على الجميع، ونحن نرسل رسائل للجميع ألا تخرج الأمور عن السيطرة بشكل أكثر من ذلك”.

ومضى في القول: “نبذل جهودنا في ليبيا والسودان للتهدئة، وقلت للصومال إننا مع أى عمل دبلوماسي واتفاق بين إثيوبيا وما بين دول الجوار وهم الصومال إريتريا وجيبوتي وكينيا”.