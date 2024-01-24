حضور لافت للسودان في مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية في عسير

شهد مهرجان “قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية” في نسخته الثالثة بمنطقة عسير، مشاركة فرقة فنون أدائية من جمهورية السودان ضمن 45 فرقة محلية ودولية مشاركة، تُؤدي 40 لونًا جبليًّا سعوديًّا وعالميًّا؛ لتعزيز التبادل الثقافي الدولي؛ وتسليط الضوء على عراقة وأصالة الفنون الأدائية الجبلية محليًا ودوليًا.

وقدَّم السودان خلال مشاركتها فن العرضة، وهو من أقدم الفنون الأدائية، حيث يعرض مجموعة من الرجال في أداء متناغم بالسيف أو العصا، ويحركون أقدامهم برفع الركب مرتدين الزي السوداني، وسمي هذا الفن بالعرضة؛ لاستعراض الفرسان أمام القائد، وهناك أماكن كان العارضون يجتمعون فيها لاستعراض مهاراتهم، وتعتمد العرضة على رشاقة المؤدي.

كما قدَّمت كذلك، فن الكمبلا، وهو تقليد فني يؤدى في أيام حصاد الزراعة احتفاءً باستقبال الموسم الجديد، وينطلق الكمبلا عندما تصطف النساء في شكل نصف دائري يغنين وحدهن، وفي خضم ذلك المشهد يدخل إلى ساحة الاستعراض رجال بزي الكمبلا المميز يصطفون مباشرة أمام النساء يقودهم شاب، وميزته عن الآخرين أنه يعرف أصول اللعبة جيدًا، إضافة إلى قوته الجسمانية.

ويواصل مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الثالث استقبال زوّاره يومياً حتى السبت المقبل في صورةٍ تعكس من خلالها هيئة المسرح والفنون الأدائية أهمية الفنون الأدائية الجبلية، وعراقتها، وارتباطها بثقافة الشعوب، ودورها المحوري في تعزيز التقارب بين الشعوب، وتهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على الفنون الأدائية السعودية، وإبرازها، إلى جانب إبراز الفنون الأدائية لمختلف الدول العربية والعالمية؛ لتعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.