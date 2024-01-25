جمال الوالي ينعي الصحفي والمصور المخضرم نميري شلبي

ناشر الصحيفة، السيد جمال الوالي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة (السوداني)، يحتسبون عند الله تعالى:

الصحفي والمصور المرحوم/ نميري شلبي

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إثر علة لم تمهله طويلاً.

عمل الراحل بالعديد من الصحف (نبض الكاريكاتير، قلب الشارع والصدى). وعمل صحفياً ومصوراً لنادي خورفكان بالإمارات. وهو صاحب شخصيتي (الحاج نظرية ونظاظيرو). كما كان من كبار المصورين الصحفيين ونجوم الكوميديا المسرحية.

عُرف الراحل باللطف والمرح وحب الناس والبشاشة.

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وطرح البركة في أولاده، وألهم أهله وصحبه الصبر الجميل.. والعزاء موصول لأسرتيه الصغيرة والكبيرة الممتدة وعارفي فضله.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)