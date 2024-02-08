الفريق أول البرهان من الخطوط الأمامية بأُم درمان: الجيش والشعب في خندق واحد لإستئصال سرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها

متابعات: السوداني

قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان مساء أمس الأربعاء، وكان في إستقباله الفريق أول ركن، ياسر العطا عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام.

وتلقى البرهان تنويراً عن سير العمليات من قيادة المتحركات كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين.

وقال الإعلام العسكري: “من خلال حديثه شدد سيادته على إلتزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين. وأكد على أن القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لإستئصال سرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها”.

وأضاف: “هذه الزيارة تأتي ضمن جولات الفريق أول البرهان التفقدية للقوات المسلحة التي تخوض حرب الكرامة في جبهات عدة”.