البرهان يترأس الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء

ترأس الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة و الوزراء بحضور نائبه مالك عقار أير وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء، اليوم في بورتسودان.

وقال وزير الثقافة والأعلام الدكتور جراهام عبدالقادر في تصريح صحفي أن الإجتماع تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة وخاصة ضبط وتقليل الصرف بالإضافة للقضايا المتعلقة بموازنة الحكومة الإتحادية للعام 2024.

وأوضح جراهام بأن رئيس مجلس السيادة قدم تنويرآ أوضح فيه جهود الدولة في السلام وحماية المواطنين وضرورة حسم التمرد وأهمية خروج متمردي مليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية وغيرها.

وأضاف دكتور جراهام إلى أن الإجتماع استمع إلى تقارير لمشرفي الوزارات من أعضاء مجلس السيادة.

وقال وزير الثقافة والأعلام أن الإجتماع تناول مركزية العمل في العاصمة وضرورة توسيع وتوزيع المعلومات في الولايات المختلفة حتى تكون هنالك مصادر لهذه المعلومات عند حدوث اي عمليات تخريب. كذلك استمع الاجتماع لتقارير اداء الوزارات من السادة الوزراء.