الفنانة إيمان الشريف تطلق مبادرة “كيس الصائم”

كتبت: محاسن أحمد عبدالله

أطلقت الفنانة السودانية إيمان الشريف مبادرة “كيس الصائم” لدعم الأسر السودانية في رمضان.

وقالت الشريف: (نحن في الشِّدِةِ بأسٌ يتجلي السودانيات والسودانيون يقترب منّا رمضان ونحن بين لاجئ ونازح وجريح ومريض، وبلادنا تئنّ تحت وطأة الحرب، لكن عهدنا معكم أن نكون جنبا إلى جنب في السراء والضراء وأن نرسم ذات الصور السمحة بتكاتفنا وتعاوننا وهو الذي إعتدنا عليه).

وأضافت على صفحتها بالفيسبوك: (الأعزاء الكرام ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية نطلق مبادرة خيرية لدعم الأسر السودانية في رمضان “كيس الصائم”، وذلك عبر حفل خيري يتداعى له أبناء الوطن الواحد، ليكون الحفل بداية لعمل إنساني كبير نرجو من الله التوفيق والسداد فيه، سنعلن عن مكان وزمان الحفل قريبا).