مدير عام الشرطة يتفقد مقاتليه في الصفوف الأمامية لمعركة الكرامة

أم درمان: السوداني

أعلن المدير العام لقوات الشرطة الفريق، خالد حسان، ووالي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة د، دعمهما المشترك لقوات الشرطة التي تقاتل الآن في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة في معركة الكرامة مشيدين بالتضحيات التي قدمتها قوات الاحتياطي المركزي التي قدمت دروسا للمليشيا في معني البطولة والتضحية من أجل الوطن.

وقال إعلام الشرطة، ان الفريق حسان زار لولاية الخرطوم اليوم للوقوف على اداء الشرطة ميدانيا والتعرف على مهامها واحتياجاتها معلنا عن تقديمه دعما لشرطة ولاية الخرطوم بالمتحركات والمال والعتاد حتى تقوم بمهامها علي اكمل وجه كما تعهد بانشاء آلية خاصة لرعاية شهداء الشرطة والجرحي والمفقودين.

وأوضح والي الخرطوم أن الشرطة بولاية الخرطوم الى جانب مشاركتها في العمليات فانها تقوم بواجباتها كاملة تجاه المواطن في خدمات السجل المدني واستخراج الجوازات وترخيص المركبات بجانب العمل الجنائي وتنظيم المرور والمشاركة في الاطواف والارتكازات.