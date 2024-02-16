البرهان يطلع على الأوضاع بولايات الجزيرة وغرب كردفان والقضارف

بورتسودان: السوداني

اطلع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في لقاءات منفصلة اليوم الخميس على الأوضاع بولايات الجزيرة وغرب كردفان والقضارف.

وقال والي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب في تصريح صحفي، إنه قدم تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية والجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى توجيهات رئيس مجلس السيادة بأهمية إيجاد الحل الجذري لمياه ولاية القضارف.

من جهته، قال والي ولاية الجزيرة الخير إبراهيم الطاهر عقب لقائه رئيس مجلس السيادة، إن اللقاء تناول مجريات وتطورات الأوضاع فى الولاية، لافتاً إلى أنّ رئيس المجلس أكد وقوفه ودعمه للولاية لتحقيق النصر على المليشيا المتمردة، وضرورة الاهتمام بمعاش المواطنين والعمل على توفير الخدمات الضرورية لهم.

وفي السياق، قال والي ولاية غرب كردفان فى تصريح صحفي، إنه اطلع رئيس مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية والإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار والتنمية بالولاية.

وقال والي الولاية إن رئيس المجلس أكد دعمه لجهود تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً جاهزية حكومة وأبناء الولاية ووقوفها مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة.