التزموا بدعمهم في رمضان.. وفدٌ من مركز إيواء الفنانين بورتسودان يزور منظمة “كلنا قيم”

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

زار وفدٌ من مركز إيواء الفنانين الدراميين السودانيين النازحين بمدينة بورتسودان ممثلاً في المخرج الطيب صديق والممثل محمد عبد الرحيم قرني والممثلة تهاني الباشا منظمة، “كلنا قيم”، وعقد اجتماعاً التزمت من خلاله المنظمة بدعم الدراميين وأسرهم بشكل خاص خلال شهر رمضان.

حول الموضوع، قال الصديق لـ(السوداني): “خلال الزيارة اقترح فريقنا تنظيم ليالٍ مسرحية رمضانية ينظمها الدراميون النازحون في (مسرح البرش)، ستناقش العروض قضايا الأسرة والطفل وموضوعات تساعد على التعافي من صدمة الحرب”.

وقدم المخرج الطيب صديق صوت لشباب منظمة “كلنا قيم” وكل المتطوعين والمتطوعات.