وزير العدل يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية

جنيف: متابعات

دعا وزير العدل معاوية محمد أحمد خير، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بتصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية بعدما استوفت كل المعايير اللازمة للتصنيف.

واستعرض لدى مخاطبته، جلسة النقاش العام رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وقال الوزير إنّ أوضاع حقوق الإنسان تعرّضت لانتهاكات صارخة وغير مسبوقة منذ اندلاع تمرد – قوات الدعم السريع – التي وصفها بـ”المليشيا الإرهابية”، خاصةً بعد أن خاب مخططها للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، فدخلت مباشرةً في حرب مفتوحة ضد الشعب السوداني وضد الدولة ومؤسساتها.

وتابع: إن “المليشيا المتمردة تمادت في التنكيل بالمواطنين واحتلال منازلهم وارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم من قتلٍ وتعذيبٍ، واغتصابٍ واستغلال وتشريد وتطهير عرقي”، وأكد الالتزام الصارم للقوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الاشتباك الميداني وكافة المبادئ ذات الصلة بحماية المدنيين وهي تتصدى لهذا التمرد الذي له امتداداته الإقليمية والدولية.

ودعا خير، المجلس لدعم ما تقومُ به القوات المسلحة السودانية وهي تتصدى لهذا المُهدِّد الذي يتجاوز خطرُه السودان إلى الإقليم بأسره.