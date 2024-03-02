الجمعية السودانية للفلك تحدد أول أيام شهر رمضان

الخرطوم: السوداني

أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، أن يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس أو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024م، قد يكون أول أيام صيام شهر رمضان.

وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت إنّ الاقتران المقبل للقمر حسب توقيت السودان سوف يحدث في حوالي الساعة 11:00 صباح يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، مبينةً أن الاقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الأرض، وبها ينتهي الشهر القمري القديم ويبدأ الشهر القمري الجديد.

وأضاف البيان: بناءً على عميقات الاقتران، وحسب المعرفة العلمية الحقيقية ومعايير مثل حدوث الاقتران قبل مغيب الشمس وغياب القمر بعد الشمس أو الرؤية العالمية لمؤتمر إسطنبول الدولي للتقويم الهجري أو استخدام تقنيات للتصوير مثل ccd وcmos يكون أول شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024م.

أما عن رؤية العين المجردة فهذا يعتمد على كثير من المتغيرات والظروف والعوامل المختلفة وإذا كان هنالك ادعاءٌ بالرؤية وتم قبوله واعتماده، هل كانت الرؤية ممكنة أم صعبة، لهذا نجد في الدول الإسلامية والعربية أياماً مختلفة لبداية شهر الصيام وعلى هذا المعيار قد يكون أول شهـر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس أو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024م.