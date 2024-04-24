ممثل وزارة الخارجية يرفض التصريح لوسائل الإعلام إلا بعد مغادرة كاميرا قناة العربية

بورتسودان: السوداني

رفض ممثل وزارة الخارجية، السفير عبد الرؤوف علي، اليوم، التصريح لوسائل الإعلام العالمية إلّا بعد مغادرة كاميرا العربية والحدث، بحجة أنها موقوفة، من العمل في السودان.

يُذكر أنّ الفعالية، التي رفض السفير التصريح فيها، تتبع لبرنامج الغذاء العالمي لزيارة مخازن القمح بحضور السفير الأوكراني بالقاهرة لتدشين منحة من الدقيق.

وقالت مديرة مكتب العربية في السودان، لينا يعقوب، إن السلطات السودانية أخبرتهم بقرار العودة للعمل مرة أخرى في البلاد، لكن سفير الخارجية قال إنه لم يصله إخطارٌ بذلك.

وأضافت لينا في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك: “نرجو شاكرين من السيد وزير الإعلام إن كان قد بعث لمؤسسات الدولة مكتوباً بأن تقاطع العربية والحدث لأنها موقوفة، أن يخطرهم بأنها عادت، وإن لم يكن بعث لهم ودعاهم للمقاطعة – وهو الراجح – بأن تعلم مؤسسات الدولة ومسؤوليها بأن القناة عادت للعمل”.

ومضت في القول: “رغم أن الزملاء قد أظهروا لمندوب الخارجية القرار الوزاري لكنه لم يصدق.. لكم أن تتخيلوا أن ممثل الخارجية تجنب الظهور قرب السفير الأوكراني خلال الجولة حتى لا يظهر في كادر كاميرا القناة… شكراً جميلاً لكل المراسلين والمصورين الذين قاطعوا تصريحات ممثل الخارجية بعد إصراره على إبعاد لوغو العربية.. شكراً لبرنامج الغذاء العالمي الذي أصر على بقاء كاميرا العربية والذي أبلغ ممثل الخارجية، إن كانت لكم مشكلة مع القناة، فلا مشكلة لنا معها”.