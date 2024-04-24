أوكرانيا تتجه لفتح سفارة مؤقتة في بورتسودان

بورتسودان: السوداني

سلم السفير ميكولا ناهورني نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لأوكرانيا لدى السودان الى وزير الخارجية المكلف حسين عوض.

وقال ناهورني ان بلاده سوف تفتح سفارة مؤقتة لها في بورتسودان خلال الأشهر القليلة القادمة، ويقيم السفير ميكولا ناهورني وطاقم بعثته الدبلوماسية في القاهرة. فيما يوجد قنصل ويوجد قنصل فخري لأوكرانيا بالسودان.

ويحتفظ السودان بتمثيل دبلوماسي منتظم مع أوكرانيا منذ العام 2012م عبر سفارته بالعاصمة “كييف”.

وسلم السفير دعوة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعوة للسودان لحضور قمة مبادرة أوكرانيا للسلام العالمي والتي ستنعقد فى يونيو القادم، فضلاً عن دعوة للمشاركة في المبادرة الأوكرانية للغذاء.

ووصلت بورتسودان مطلع يناير الجاري 22 الف طن من القمح الأوكراني كمساعدة إلى السودان.

وأجرى السفير الاوكراني، سلسلة للقاءات شملت عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ابراهيم جابر، وناقش معه اوجه التعاون المشترك بين اوكرانيا والسودان في مختلف المجالات وخاصة مجالات إعادة الإعمار لا سيما وأن البلدين يعانيان من ويلات الحرب الآن ويستشرفان بناء المستقبل.

واكد السفير الأوكراني في لقاء له مع حاكم إقليم دارفور منى اركو مناوى على تقديم مساعدات خاصة ا

لإقليم دارفور من المنحة الأوكرانية، فضلاً عن لقاء مع نائب المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمى في بورتسودان خالد عثمان حيث ناقش انسياب وتوزيع المنحة الأوكرانية على الشعب السوداني، وزار مخازن برنامج الغذاء العالمي في بورتسودان بالاضافة الى تفقده لأحد مراكز إيواء النازحين بالمدينة للوقوف على انسياب توزيع الدقيق الأوكراني.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، التقى في سبتمبر من العام الماضي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مطار شانون بإيرلندا عقب مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وناقش معه التحديات الأمنية المشتركة وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا، وإمكانية تعزيز التعاون بين أوكرانيا والدول الأفريقية.

ونشرت تقارير إعلام غربية صوراً لجنود أوكرانيين في السودان يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني.

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