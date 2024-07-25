الجيش لـ(السُّوداني): البيان المُنتشر باسم القوات المسلحة (مُزيّفٌ) تماماً

الخرطوم: السوداني

نفى الجيش في تصريح لـ(السُّوداني)، البيان المُنتشر باسم القوات المسلحة وقال إنه (مُزيّفٌ) تماماً.

وكان قد انتشر بيانٌ على بعض الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يزعم استجابة الجيش السوداني لدعوة الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في محادثات سويسرا مع مليشيا الدعم السريع، في 14 أغسطس القادم.

وجاء في البيان الذي نفاه الجيش: “إيماناً من القوات المسلحة السودانية بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب، نقبل ونوافق مبدئياً على الدعوة للمشاركة في أي مساعٍ جادة في هذا الاتجاه. ونؤكد على موقف القوات المسلحة، الثابت ابتداءً باستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملاً، لتسهيل العمل الإنساني وعودة مواطنينا والحياة الطبيعية إلى المدن التي عاث فيها المتمردون نهباً وحرقاً وقصفاً عشوائياً واغتصاباً، آملين أن تلتزم مليشيا التمرد هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقاً”.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله لـ(السُّوداني): “البيان المُزَوّر يهدف إلى تضليل الرأي العام.. وهو أحد محاولات التضليل التي تهدف أن تسوق الرأي العام إلى اتّجاهات مُعيّنة.. لاحظنا خلال الساعات القليلة الماضية كمية كبيرة من أعمال التضليل والتزوير ومُحاولات تزييف لسان القوات المسلحة لسوق الرأي العام في اتجاهات أخرى