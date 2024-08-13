محامو الطواريء: ندين استمرار القصف المدفعي العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين

الخرطوم: السوداني

أدانت لجنة محامي الطواريء، تزايد القصف المدفعي العشوائي لقوات الدعم السريع على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين.

وقال بيان للجنة اليوم الثلاثاء إن قوات الدعم السريع واصلت قصف المناطق المأهولة بالمدنيين دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في انتهاك صارخ وخطير للقانون الانساني الدولي، خصوصا مدينة الفاشر التي واصلت قوات الدعم السريع حصارها وقصفها المستمر والذي يحصد يوميا العشرات من أرواح المدنيين.

وأشار البيان إلى قصف مدرسة تضم عددا من النازحين بالحتانة يوم السبت الموافق ١٠ أغسطس مما تسبب في وفاة طفل واصابة آخر، وأيضاً قامت في نفس اليوم بقصف عشوائي على حي الحتانة بمحلية كرري بقذائف مدفعية تسببت في وفاة اسرة مكونة من (6) أفراد، كما استهدف القصف أيضاً حافلة ركاب في منطقة الجرافة ام درمان مما تسبب في سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، وواصلت قوات الدعم السريع موجة القصف العشوائي اليوم، حيث سقطت قذائف متعددة بالقرب من مستشفى النو وقعت على إثره اصابات في صفوف المدنيين، وكذلك تسببت في أضرار لبعض ممتلكات المدنيين والمنازل المجاورة.

وتابع البيان: “ندين استمرار انتهاكات مدفعية قوات الدعم السريع على مناطق المدنيين الآمنة واستهداف الأعيان المدنية مثل المستشفيات ومنازل المدنيين، ونؤكد بأنها من المسائل المحظورة وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف المؤسسة له وتعتبر جرائم حرب وفقا لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية”.