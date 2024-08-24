عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية تقدم علاء نقد: الدعم السريع تبرعت بمبلغ 200 مليار جنيها لدعم الموسم الزراعي في الجزيرة وتمت السيطرة على الإنتهاكات في الكثير من المناطق.. وتقارير لجان المقاومة تؤكد استباحة المليشيا لقرى الجزيرة

ود مدني: السوداني

أعلن عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية تقدم، د. علاء الدين نقد، أن قوات الدعم السريع، تبرعت بمبلغ 200 مليار جنيها لدعم الموسم الزراعي في الجزيرة.

في وقت تشن المليشيا الهجمات التي تستهدف المواطنين بولاية الجزيرة بشكل مباشر، وقامت بإطلاق النار عليهم ما ادى لوقوع ضحايا بينهم. اضافة لعمليات النهب التي طالت جميع ممتلكاتهم وأموالهم وحتى الثروة الحيوانية الخاصة بهم.

وقال نقد في حديثه لقناة الشرق مساء اليوم: “قامت قوات الدعم السريع بإنشاء قوة حماية المدنيين لإيقاف الانتهاكات ضدهم، حيث نجحت في كثير من المناطق وتمت السيطرة على الإنتهاكات، والدليل أن الكثير من مناطق الجزيرة الآن آمنة مطمئنة إلا من قصف الطيران”.

وأضاف: “الآن إذا شاهدنا المناقل التي يسيطر عليها الكيزان والفلول حتى الآن لا يصلها شيء لان الجيش السوداني واستخباراته يثيران الغلاغل وسط المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع”.

وتشهد ولاية الجزيرة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث قامت مليشيات الدعم السريع بعمليات تهجير قسري تحت تهديد السلاح للمواطنين بوحدتي “أبوقوتة والربع العوامرة” الإداريتين بولاية الجزيرة.

وقال (نداء الوسط) أمس: “عصابات المليشيا خلال هذه الهجمات استهدفت المواطنين بشكل مباشر، وقامت بإطلاق النار عليهم ما ادى لوقوع ضحايا بينهم. اضافة لعمليات النهب التي طالت جميع ممتلكاتهم وأموالهم وحتى الثروة الحيوانية الخاصة بهم في هذه القرى.. واقع محلي واقليمي مرير باتت تفرضه هذه المليشيا عبر ممارساتها الدنيئة لاحتلال المنطقة وبسط نفوذها عليها دون شرعية، فهي لم تكتفِ بما فرضته على المواطنين من معاناة وضيق في المعايش وترهيب، بل قامت أيضاً بسلب أراضيهم منهم”.

من جانبها، قامت لجان مقاومة مدني برصد ميداني في أغسطس الجاري، بقريتي العدناب وود العشا بولاية الجزيرة، وقالت: “مليشيا الجنجويد اقتحمت قرية العدناب ريفي سرحان الشيخ تاي الله بأرتال عسكرية ضخمة بغرض النهب والسلب والبطش بالمواطنين، واجههم الأهالي الذين استبسلوا بالأسلحة البيضاء دفاعاً عن أرضهم وعرضهم، ارتقى إثر هذا الهجوم الغاشم ما يزيد عن 10 شهداء”.

وأضافت: “كما سقط 7 شهداء إثر هجوم مليشيا الجنجويد على قرية ود العشا، وإصابة عشرين مواطنا أعزل تم نقلهم لمستشفى المدينة عرب وآخرين لمستشفى المناقل”.

كما اصدرت لجان مقاومة ابو قوتة أمس، بياناً جاء فيه: “حالة نزوح كاملة شهدتها قرى (الفكي حامد، الكاهلي، كمبو الصديق والمستعين بالله)، حيث قامت مليشيا الجنجويد بنهب كل شئ في تلك القرى، وهنالك دفارات تتحرك بها المليشيات لنهب كل المواد الغذائية والذرة وكل شئ، وأمرت المواطنين بالخروج من تلك القرى… قرى وحدة ابو قوتة الإدارية تتعرض لانتهاكات واسعه من قبل مليشيات الدعم السريع”.