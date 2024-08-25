الأمين العام للأمم المتحدة يهاتف رئيس مجلس السيادة ويتفقان على تسهيل دخول الإمدادات الإنسانية إلى السودان

متابعات: السوداني

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، مكالمة هاتفية اليوم، مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث تمت مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية عبر مدينة أدري.

وقالت الأمم المتحدة انه الاتفاق على تسهيل حركة الإمدادات الإنسانية لدخول السودان.

كما اتفق البرهان وغوتيريش على أن الأمم المتحدة ستعمل بالتوازي مع السلطات السودانية لوضع نظام مبسط لتسريع تجهيز وتسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.