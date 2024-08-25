تنسيقية (تقدم) تتبرأ من تصريحات د. علاء الدين نقد

الخرطوم: السوداني

قال تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إنّ تصريحات عضو الهيئة القيادية علاء الدين نقد تعبر عن آرائه الشخصية فقط ولا تعكس الموقف الرسمي لتحالف “تقدم”.

وأكّد بيان للتنسيقية اليوم الأحد، أنّ المواقف الرسمية للتحالف تصدر عبر البيانات الرسمية وتصريحات رئيس الهيئة القيادية والأمين العام ونوابهم والناطق الرسمي للتحالف فقط.

وأكد البيان أن موقف تحالف “تقدم” من طرفي الحرب في السودان ثابت، وغير منحاز إلا لخيار الشعب السوداني في تحقيق السلام الشامل والعادل، وإن الحلول العسكرية لن تجلب إلا المزيد من الويلات على شعبنا، وشدد على ضرورة وقف الإنتهاكات ضد المدنيين والعمل على استئناف الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلم والحرية والعيش الكريم.

وكان نقد امتدح في لقاء تلفزيوني، جهود الدعم السريع في ولاية الجزيرة وتشكيل الإدارة المدنية والتبرع بـ٢٠٠ مليار جنيه النجاح الموسم الزراعي مع تراجع الانتهاكات بعد تشكيل قوة حماية المدنيين.