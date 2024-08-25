فريق فني يتوجه لمعبري أرقين وأشكيت لتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات

بورتسودان: السودانى

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، الفريق إبراهيم جابر، إنّ الحكومة أرسلت فريقا فنيا من بورتسودان للولاية الشمالية ومن ثَمّ التوجه الى معبري أرقين وأشكيت بغرض تسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات والعمل على فك الاختناق في هذه المعابر.

والتقى جابر بمكتبه اليوم الأحد، السفير المصري لدى السودان هاني صلاح، وتناول اللقاء الخطوة التي قامت بها حكومة السودان بضم إدارة المعابر إلى الأمانة العامة لمجلس السيادة والتي من شأنها الإسهام في تسهيل العمل بالمعابر الحدودية.

من ناحيته، شكر السفير المصري هاني صلاح، تعاون الحكومة السودانية فيما يتعلق بتيسير حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين ومساعيها الداعمة لترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة.