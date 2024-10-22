بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي في جَنَّتِي). صدق الله العظيم

شكر وعرفان من أهل المرحوم الحاج/ الفاتح محمود حمد نصر

آل الدكتور محمود حمد نصر

آل أحمد علي محمد

آل الضرير وآل البشير والطيب الريح

آل الغول

آل عبد السلام التازي

آل الشيخ قيلي محمد الريح السنهوري

آل حامد عمر كروم

آل عمر الفاروق مكي

آل عبد الله السنهوري

آل الدكتور محمد إسماعيل منوفلا

آل أزهري شمو

آل محمد مختار طه

ينعون عند الله تعالى

الشيخ/ الفاتح محمود حمد نصر

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 18 اكتوبر 2024م.

ويتقدمون بجزيل الشكر والعرفان، لكل من واساهم في مصابهم الجلل من الأهل والأحباب والأصدقاء والمعارف بالمشاركة في مراسم الدفن بالبقيع، أو الحضور إلى سرادق العزاء في المدينة المنورة أو القاهرة أو الاتصال عبر الهاتف أو الرسائل، أو الرثاء على منصات التواصل الاجتماعي، الشيء الذي خفّف كثيراً من مصيبتهم في الفقد الجلل.

ويخصون بالشكر، الأهل والأصدقاء بالقاهرة والمدينة المنورة وجدة والرياض والخبر، والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيرلندا وأمريكا وإنجلترا ومسجد الرحمن بمدينة النيل ومسجد شيخ يوسف ومسجد الضرير ومسجد ودارو ومسجد سوق أم درمان الكبير ونيجيريا. والأهل والجيران بحي الملازمين وود أرو وبيت المال وبحري وحلة حمد وحلة خوجلي وكوبر وجزيرة توتي ورفاعه وسوق أم درمان والموظفين والعاملين في بنك البركة والأطباء والعاملين في مستشفى الحرم النبوي بالمدينة المنورة، وشيوخ حلقات التلاوة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. سائلين الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويفتح لهم فتحاً مبيناً.

اللهم أغفر للشيخ/ الفاتح محمود حمد نصر، وأرحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نُزله ووسِّع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقِّه من الخطايا والذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأجعل مرضه كفارة له من كل سُوء. اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأعذه من عذاب النار، اللهم قه فتنة القبر وعذابه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم أنت ربه وأنت خالقه وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء فاغفر له، اللهم أنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وهو الفقير إلى رحمتك وقد جئناك راغبين إليك طالبين له الرحمة والمغفرة، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لاقه برحمتك ورضائك، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على نبيٍّ تنحلُّ به العقد وتنفرج به الكرب وتُقضى به الحوائج وتُنال بن الرغائبُ وحسنُ الخواتيم ويُستسقَى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ)